Увеличившую грудь Костенко увезли в больницу: подробности госпитализации

Модель и блогер Анастасия Костенко заставила родных и поклонников поволноваться. Накануне многодетную мать госпитализировали в одну из столичных больниц. Причем, об этом сообщил ее муж Дмитрий Тарасов, сама Анастасия на связь не выходит.

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Как оказалось, Костенко потребовалась госпитализация из-за отравления. Об этом она рассказала по видеозвонку детям, и пока общалась с дочками, Тарасов снимал на камеру и транслировал в блог.

«Съела что-то плохое. Продукты иногда пропадают, вот я их съела», - объяснила Анастасия дочкам.

При разговоре Анастасия лежала в больничной кровати и не могла встать. Кстати, не так давно Костенко уже была в подобной обстановке, правда, по другому поводу: она увеличивала грудь. Специально ради нового размера она летала в Дубай к доктору и находилась в госпитале несколько дней.