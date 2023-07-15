Главный страх Пугачевой раскрыл политик: поэтому и сбежала

Алла Пугачева второй год живет в Израиле, куда сбежала из России весной 2022 года вместе с мужем и детьми. И даже на чужбине не изменяет себе – сорит деньгами, покупая дорогущую барокамеру, не отказывается от любимых курортов. На днях стало известно, что артистка отправилась в Латвию, где ежегодно отдыхала на протяжении многих лет. И поселилась в роскошной вилле за 15 млн рублей арендной платы.

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Политик Роман Худяков, экс-депутат Госдумы РФ, порассуждал о том, к чему Примадонне такая расточительность. Он напомнил, что для Аллы Борисовны деньги всегда были главным в ее жизни. И именно боясь их потерять, артистка сбежала из страны.