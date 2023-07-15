Илана из «Уральских пельменей» подчеркнула откровенное декольте бусиками Chanel: болтаются, щекочут

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева активно ведет свои микроблоги, куда публикует не только кадры со съемок, но и из повседневности. Она показала, как отправилась на именины к другу и показала не только место празднования, но и свой выходной аутфит.

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Для застолья в ресторане Илана надела платье с откровенным декольте. Украсить красивую зону актриса решила акцентной бижутерией Chanel – длинными бусами с массивной брошью в самом интересном месте. От наряда подписчики остались в восторге, ведь звезда нечасто надевает столь откровенные платья.