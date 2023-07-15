Мария Шарапова запечатлела подросшего сынишку на пляже: совсем большой, сидит в море, камушки перебирает

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова прилетела из США в Италию, чтобы провести отпуск. Спортсменка взяла с собой малыша Теодора, которому в июле исполнился годик, и для которого это первое большое путешествие в жизни.

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Солнце, море и мама рядом – что еще нужно для счастья малышу? Поэтому Теодор беззаботно расположился на кромке волны, что-то лепеча по-своему и перебирая камушки в крохотной ладошке. В этот момент Шарапова решила заснять сынишку и показать его подписчикам в Сети.

Напомним, отцом ребенка Шараповой является миллионер Александр Гилкис. Семья живет в Майами.