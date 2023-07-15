Яна Кошкина без штанов предстала перед людьми: бесстыдство во всей красе

Актриса и телеведущая Яна Кошкина свела с ума миллионы поклонников. Красавица с выдающимися формами и точеной фигурой знает, как подчеркнуть достоинства, и каждый ее выход в свет будоражил воображение фанатов.

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Но на этот раз Кошкина даже не наряжалась. А только сняла штаны, оставшись в одной футболке. Оказалось, она так спешила примерить обновку, что не прикрыла зад. Только фанаты на нее оказались не в обиде.