Ухудшилось зрение: стала известна причина госпитализации Николая Дроздова

В эту пятницу, 14 июля, стало известно о госпитализации телеведущего и ученого-зоолога, 86-летнего Николая Дроздова. К врачам знаменитый биолог обратился сам.

Пока Николай Дроздов проходит все необходимые процедуры и не может общаться с прессой и поклонниками, о его самочувствии рассказал близкий друг, художник Константин Мирошник.

Ему удалось пообщаться с Николаем Дроздовым.

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