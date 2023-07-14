Ухудшилось зрение: стала известна причина госпитализации Николая Дроздова

В эту пятницу, 14 июля, стало известно о госпитализации телеведущего и ученого-зоолога, 86-летнего Николая Дроздова. К врачам знаменитый биолог обратился сам.
Пока Николай Дроздов проходит все необходимые процедуры и не может общаться с прессой и поклонниками, о его самочувствии рассказал близкий друг, художник Константин Мирошник.
Ему удалось пообщаться с Николаем Дроздовым.
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«Все хорошо, не волнуйтесь! Штатное лечение, плановое. Зимой у него был перелом ребер, тогда одно ребро повредило нерв, который отвечает за зрение. Зрение ухудшилось. Николаю Николаевичу назначали капельницы – зрение тогда улучшилось. Врачи советовали проходить курс этих капельниц регулярно. Сейчас один глаз стал видеть хуже. Вот он и решил еще раз поделать эти капельницы. Поэтому лег в больницу. Мы с ним вечером обычно разговариваем по телефону – но не о болезнях. Анекдоты рассказываем, об Амазонке разговариваем, об Африке, Австралии его любимой, о змеях...» - рассказал Константин Мирошник.
По материалам kp.ru.