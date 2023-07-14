Театр «Современник» не стал отменять спектакли с участием Марины Нееловой

Театр «Современник» отменил 10 и 11 июля спектакли с участием актрисы Марины Нееловой. Сообщалось, что 76-летняя знаменитость почувствовала себя неважно и даже была госпитализирована. Как оказалось, информация была слишком преувеличена.

Директор «Современника» Юрий Кравец заявил, что Марина Неелова находится дома. И, как заверили коллеги Марины Мстиславовны, за долгие годы работы в театре она никогда не болела, и не была причиной отмены спектаклей.

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