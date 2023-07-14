Умер директор Анны Семенович

Популярная певица Анна Семенович переживает сложный период. В микроблоге звезда рассказала, что не стало ее директора Владимира Цапира, с которым она сотрудничала на протяжении почти двадцати лет.
Анна Семенович в скорбной публикации выразила соболезнование семье покойного и пообещала посвятить ближайшее выступление памяти своего директора Владимира Цапира.
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Директор Анны Семенович Владимир Цапир. Фото: соцсети
«Сегодня произошло огромное горе. Ушел из жизни мой бессменный директор Владимир Цапир. Человек, который был со мной почти 20 лет. Мое сердце разрывается на части. Сказать, что мне будет вас не хватать, - не сказать ничего. Спасибо вам за верность, преданность и невероятную человеческую порядочность. За время, которое мы были рядом. Сегодня я впервые в жизни еду на гастроли без вас… Плачу и глубоко скорблю с вашей семьей. Завтра я найду силы выйти на сцену, и мое выступление будет посвящено вам. Спасибо, дорогой мой Володя, за все! Покойтесь с миром», - написала Анна Семенович в микроблоге.