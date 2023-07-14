Умер директор Анны Семенович

Популярная певица Анна Семенович переживает сложный период. В микроблоге звезда рассказала, что не стало ее директора Владимира Цапира, с которым она сотрудничала на протяжении почти двадцати лет.

Анна Семенович в скорбной публикации выразила соболезнование семье покойного и пообещала посвятить ближайшее выступление памяти своего директора Владимира Цапира.

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