«Все на одно лицо!»: в Сети стали сравнивать Алсу и Анастасию Решетову

Недавно певица Алсу отметила свое 40-летие и опубликовал свежее фото в личном микроблоге. Именно на этом снимке артистка сравнил с бывшей Тимати.

Экс-возлюбленной шоумена Тимати – Анастасии Решетовой – 27. Несмотря на разницу в возрасте, модель и певицу считают ровницами, которые очень похожи друг на друга.

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После недавней публикации Алсу с праздника друзей подписчики исполнительницы вновь стали ходить сходства с Решетовой.