«Все на одно лицо!»: в Сети стали сравнивать Алсу и Анастасию Решетову

Недавно певица Алсу отметила свое 40-летие и опубликовал свежее фото в личном микроблоге. Именно на этом снимке артистка сравнил с бывшей Тимати.
Экс-возлюбленной шоумена Тимати – Анастасии Решетовой – 27. Несмотря на разницу в возрасте, модель и певицу считают ровницами, которые очень похожи друг на друга.
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После недавней публикации Алсу с праздника друзей подписчики исполнительницы вновь стали ходить сходства с Решетовой.
Алсу и Анастасия Решетова в черных нарядах. Фото: соцсети
«Все на одно лицо!», «Серьезно, это же Решетова!», «Когда же это закончится!», «А кто на фото?», – написали подписчики Алсу в комментариях под фото.
Напомним, ранее Решетова в обтягивающем платье с камнями восхитила Рудову и Бородину.