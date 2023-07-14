Ольга Ветер из «Дома-2» забрала сына у сорвавшегося Глеба Жемчугова

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Ветер забрала сына Мишу, который гостил в Крыму у своего отца Глеба Жемчугова.
У Глеба начались проблемы с алкоголем. и Ольге пришлось экстренно ехать в Крым. Жемчугов, по ее словам, творил непотребства на глазах у ребенка.
Ольга Ветер надеется, что восьмилетний Миша в силу юного возраста не до конца понял, что происходит.
«Очень сложно совладать с собой и не говорить ничего лишнего ребенку, который, возможно, в силу возраста ничего не оценил. Возможно, оценит потом», - написала в микроблоге Ольга Ветер.
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Напомним, Ольга Ветер отпустила сына Мишу на летние каникулы в гости в Крым к отцу Глебу Жемчугову и его новой жене Насте Роинашвили. Мальчик отлично ладил с папой и молодой мачехой.
Но Глеб Жемчугов сорвался. Ольга Ветер на эмоциях поклялась, что больше никогда не даст сына Глебу.