Ольга Ветер из «Дома-2» забрала сына у сорвавшегося Глеба Жемчугова

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Ветер забрала сына Мишу, который гостил в Крыму у своего отца Глеба Жемчугова.

У Глеба начались проблемы с алкоголем. и Ольге пришлось экстренно ехать в Крым. Жемчугов, по ее словам, творил непотребства на глазах у ребенка.

Ольга Ветер надеется, что восьмилетний Миша в силу юного возраста не до конца понял, что происходит.