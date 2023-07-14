91-летний отец Филиппа Киркорова вновь попал в больницу

Отец поп-короля Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров, не так давно отметивший 91-летие, в эти дни находится на лечении в военном госпитале.
Как сообщается, госпитализация Бедроса Киркорова была не экстренной, а плановой.
«Бедрос лег на плановый осмотр в военный госпиталь. Чувствует себя не очень хорошо, но держится», - поделились в окружении семьи поп-короля Филиппа Киркорова.
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Напомним, Бедрос Киркоров некоторое время назад жаловался на плохое самочувствие. У отца Филиппа Киркорова проблемы с ногами, он ходит, опираясь на две трости. В какой-то момент Бедроса Киркорова консультировала теледоктор Елена Малышева. Она порекомендовала ему врача, который поставил Бедроса Киркорова на ноги.
По материалам Kp.ru.