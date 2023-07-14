Блондинка с большими серо-голубыми глазами: как сейчас выглядит подросшая дочка Юлии Савичевой — настоящая красавица

14 июля в семье певицы Юлии Савичевой большой праздник. В этот день шесть лет назад на свет появилась единственная дочка звезды Анечка.

Юлия Савичева в микроблоге трогательно поздравила малышку с днем рождения, рассказав, какой подарок они с папой девочки приготовили для виновницы торжества.