Блондинка с большими серо-голубыми глазами: как сейчас выглядит подросшая дочка Юлии Савичевой — настоящая красавица

14 июля в семье певицы Юлии Савичевой большой праздник. В этот день шесть лет назад на свет появилась единственная дочка звезды Анечка.
Юлия Савичева в микроблоге трогательно поздравила малышку с днем рождения, рассказав, какой подарок они с папой девочки приготовили для виновницы торжества.
«Нашей прелести сегодня исполнилось 6 лет! По приезду из садика ее ждет невероятный подарок — попугай! Мы купили корелла! Такой классический, с хохолком и оранжевыми щечками. Она обожает животных, птиц и давно просила себе друга», — поделилась Юлия Савичева.
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Публикацию Юлия Савичева сопроводила снимком, на котором запечатлела подросшую дочку. Поклонники тут же присоединились к поздравлениям и отметили. что Анечка превращается в настоящую красавицу. Дочка Юлии Савичевой — блондинка с большими серо-голубыми глазами.
Дочь Юлии Савичевой. Фото: соцсети