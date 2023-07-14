Стала известна причина смерти 44-летней звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой

Накануне стало известно о смерти 44-летней актрисы из Белоруссии Ларисы Маршаловой. Российскому зрителю Лариса Маршалова хорошо известная своими ролями в сериалах «Закон», «Каменская», «Детективное агентство Иван да Марья», «Воскресенье в женской бане», «Псевдоним Албанец», «Тонкий лед», «Отчим».

Всего Лариса Маршалова приняла участие в более ста проектах.

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