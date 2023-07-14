Стала известна причина смерти 44-летней звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой

Лариса Маршалова в сериале «Отчим». Фото: кадр сериала «Отчим», 2019 год

Белорусская Актриса Лариса Маршалова скоропостижно скончалась за месяц до своего 45-летия.

Накануне стало известно о смерти 44-летней актрисы из Белоруссии Ларисы Маршаловой. Российскому зрителю Лариса Маршалова хорошо известная своими ролями в сериалах «Закон», «Каменская», «Детективное агентство Иван да Марья», «Воскресенье в женской бане», «Псевдоним Албанец», «Тонкий лед», «Отчим». 

Всего Лариса Маршалова приняла участие в более ста проектах.

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Лариса Маршалова в сериале «Каменская». Фото: кадр сериала «Каменская», 2000

Лариса Маршалова умерла 12 июля, за месяц до своего 45-летия. Как стало известно, причиной смерти актрисы стал оторвавшийся тромб.

Прощание с Ларисой Маршаловой состоялось 14 июля в Минске, в Доме киноактеров.

По материалам kp.ru

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