Стала известна причина смерти 44-летней звезды сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой

Накануне стало известно о смерти 44-летней актрисы из Белоруссии Ларисы Маршаловой. Российскому зрителю Лариса Маршалова хорошо известная своими ролями в сериалах «Закон», «Каменская», «Детективное агентство Иван да Марья», «Воскресенье в женской бане», «Псевдоним Албанец», «Тонкий лед», «Отчим».
Всего Лариса Маршалова приняла участие в более ста проектах.
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Лариса Маршалова в сериале «Каменская». Фото: кадр сериала «Каменская», 2000
Лариса Маршалова умерла 12 июля, за месяц до своего 45-летия. Как стало известно, причиной смерти актрисы стал оторвавшийся тромб.
Прощание с Ларисой Маршаловой состоялось 14 июля в Минске, в Доме киноактеров.
По материалам kp.ru