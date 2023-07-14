Причиной смерти дочери Элвиса Пресли названы осложнения после операции по снижению веса

Прошло полгода с внезапной кончины дочери Элвиса Пресли, 54-летней Лизы Мари. И только сейчас офис коронера округа Лос-Анджелес объявил причину смерти женщины. Специалисты выяснили, что наследница поп-короля скончалась от осложнений, возникших в результате непроходимости тонкого кишечника.

Ранее американская пресса писала, что за неделю до смерти у женщины были проблемы с желудком, и что она «принимала лекарства для похудения и недавно перенесла пластическую операцию».

Издание People подробно изучило результаты вскрытия и сообщило, что упомянутая непроходимость тонкой кишки была вызвана «спайками, которые развились после операции по снижению веса», проведенной Лизой Мари Пресли несколько лет назад.

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