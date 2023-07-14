Татьяну Васильеву увезли на скорой в состоянии средней тяжести

В пятницу, 14 июля, в Москве госпитализировали известную актрису Татьяну Васильеву в состоянии средней тяжести. Предварительный диагноз - гипертония.

Артистке стало плохо дома, голова кружилась. Ноги подкашивались. Таблетки принимала, но они помогать перестали. Испугавшись за свое здоровье, Васильева попросила невестку вызвать бригаду скорой помощи.

Сейчас она находится в столичной больнице, медики пытаются стабилизировать ее состояние.

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