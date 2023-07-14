Навка сделала заявление о возвращении Костомарова на лед: «Он очень сильный»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров в начале июля выписался из больницы, в которой провел полгода и прошел множество испытаний. В результате болезни фигурист лишился стоп и кистей рук. Сейчас он проходит реабилитацию и привыкает к протезам на ногах, операции на верхних конечностях ему еще предстоят.

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О возвращении Костомарова на лед высказывались ранее многие специалисты. Теперь эту тему затронула экс-партнерша Романа в танцах на льду, с которой они выиграли Олимпиаду, Татьяна Навка. Звезда спорта постоянно на связи с товарищем и точно знает, какое будущее его ждет.

«Не знаю, в каком качестве, но выйдет, я много с ним общаюсь, знаю, что это не так просто, но верю в его возвращение. Он очень сильный и преодолеет эту преграду», - уверена фигуристка.

По материалам сайта РИА Новости