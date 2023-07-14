Сладкий медвежонок: Богатырев нарядил сынишку от Арнтгольц в «ушастую» курточку

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев нечасто показывают своего сынишку Данилу в соцсетях. Между тем, мальчик растет не по дням, а по часам. Ему уже 2 годика, он становится копией мамы с папиными глазами. Пока Арнтгольц на съемке, Богатырев решил показать малыша подписчикам, отправившись с ним на прогулку.
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Папа нарядил сынишку в курточку с забавным капюшоном – будто мордочка медвежонка. Подросший мальчик уже знает, что такое камера, и улыбается, глядя в объектив. Счастливый отец не сводит с чада глаз, делает селфи и постит в соцсети.
Марк Богатырев с сыном. Фото: соцсети
Напомним, Арнтгольц и Богатырев сблизились в 2017 году на съемках сериала «Наживка для ангела». Свадьбу они сыграли тихо в 2019 году, а весной 2021-го стали родителями. Для Богатырева это первенец, у актрисы есть 15-летняя дочь Мария от брака с Иваном Жидковым.