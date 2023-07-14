Екатерина Климова томно возлежала на кровати: откровенное декольте кокетливо прикрывает

Актриса Екатерина Климова задействована в новом сериале, съемки которого вовсю идут и днем, и ночью. Пока у нее выдается свободная минутка, звезда использует ее для общения с подписчиками в соцсетях. И на сей раз актриса решила устроить фотосессию в чужом актерском вагончике.

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Расположившись на кровати, Климова устремила томный взор в камеру и кокетливо прикрыла рукой откровенное декольте. «Охраняю актерский вагончик «дорого», - пошутила звезда. Подписчики восхитились находчивостью Климовой и поспешили заметить, как изящно она возлежала на постели.