«Сама себя хоронит»: Запашный вынес вердикт сбежавшей Пугачевой

Российский дрессировщик, народный артист Эдгард Запашный поделился своим мнением насчет сбежавших из страны в прошлом году звезд. В числе первых тогда покинула Россию Алла Пугачева вместе с мужем и детьми. Для многих поклонников это стало полной неожиданностью, да и знаменитости потеряли дар речи.

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Запашный убежден – Пугачева сама себе подписала приговор о забвении. Армия ее поклонников сильно обмельчала, и вряд ли уже снова вырастет. В пример артист привел Иосифа Кобзона.

«Пугачева сама себя хоронит как творческую личность. Если Кобзон ушел великим с армией поклонников, любовь которых строится на уважении, то Пугачева уходит, сама себя закапывая. Будут ли про нее говорить «великая»? То, что она сделала, не вызывает уважения», - высказался Запашный в программе «Так сказать» сайта «Абзац».

Напомним, сегодня Пугачева проживает в Израиле. Недавно она покинула жаркую страну и перебралась на лето в Юрмалу.