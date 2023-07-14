Волочкова распахнула одеяло и показала голый низ в спальне: мохнатый сосед прильнул к ногам

Экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова частенько публикует в своих соцсетях снимки, которые вызывают у подписчиков удивление и вопросы. Кадры из бани, посиделки с гостями, где хозяйка без штанов, шпагаты под елочкой – балерине нравится, на мнение других ей наплевать. Вот и на новом фото артистка предстает в спорном контексте, но не смущается и постит в Сеть.

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Дело было в спальне, Волочкова по утру распахнула одеяло и предъявила голую ногу от самого бедра. А рядом к ней жался мохнатый сосед – кот, оказывается, обожает спать с хозяйкой. Анастасия решила пошутить и спросила, у кого ноги длинней – у нее или у кота.