Клава Кока с голыми бедрами предложила свою розу: парнишки облепили, прохода не дают

Звезда сцены Клавдия Высокова, прославившаяся под псевдонимом Клава Кока, старается удивлять публику не только своим вокалом и номерами, но и концертными нарядами. На сей раз она выбрала миниатюрное платье в свадебном стиле и показала, как выглядит.

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Позирующую перед зеркалом Коку облепили ребята из шоу-балета, нарядившиеся женихами. Красотка специально сделала акцент на голых бедрах – юбка настолько короткая, что скрыть такое вряд ли получится. И предложила принять кому-нибудь ее розу – белоснежный цветок в руке.