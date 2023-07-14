Экс-бойфренд Ольги Бузовой стал новым лицом ТНТ: бывшая, подвинься!

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, или в миру Дава, похвастался, что принят на работу на телеканал ТНТ. Ни больше ни меньше, отныне он – его лицо. В своем микроблоге звезда поделился снимком с Тиной Канделаки и приоткрыл завесу тайны.

«DAVA - новое лицо ТНТ. Контракт подписан. Новый этап. Новые проекты, которые мы готовим для вас, уже в скором времени. Для меня это большая ответственность. Спасибо за доверие, Тина Канделаки. Газуем дальше», - написал Дава.

О каких проектах ведет речь Дава, история умалчивает. В настоящее время он участвует в реалити-шоу «Выжить в Дубае», а на днях покинул пост ведущего «Дома-2» на «Ю», куда пришел два года назад.

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