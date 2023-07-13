«Европейские каникулы»: Орбакайте вместе с Земцовым вернулась в Италию, закатив ужин прямо на побережье

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она продолжает строить карьеру. Еще весной артистка давала концерты и снималась в кино. А потом она устроила отпуск. Певица забрала дочку Клавдию, которая окончила пятый класс в школе в Нью-Йорке. Она с мужем Михаилом Земцовым посетила несколько городов в Италии и Монако. Звезда даже повидалась со своим сыном Дени Байсаровым.
На этот раз Орбакайте удивила поклонников. Еще на днях она делилась кадрами из Юрмалы. Вскоре появились сообщения, что туда приехала также Алла Пугачева с семьей и сняла виллу «Марта». Но 13 июля Кристина снова оказалась в Италии. Она запечатлелась с мужем на побережье за столом. Пара встречала закат с друзьями за ужином.
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«Ребята, мы опять в Италии. Ждем итальянский закат. Так вот путешествуем. Европейские каникулы», – заявила артистка.
На этот раз Орбакайте остановилась в городе Каттолика – жемчужина Адриатики. Она не стала уточнять, сколько времени проведет там. Поклонники отметили, что певица выглядит отдохнувшей и посвежевшей.