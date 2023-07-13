«Европейские каникулы»: Орбакайте вместе с Земцовым вернулась в Италию, закатив ужин прямо на побережье

На этот раз Орбакайте удивила поклонников. Еще на днях она делилась кадрами из Юрмалы. Вскоре появились сообщения, что туда приехала также Алла Пугачева с семьей и сняла виллу «Марта». Но 13 июля Кристина снова оказалась в Италии. Она запечатлелась с мужем на побережье за столом. Пара встречала закат с друзьями за ужином.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».