«Какой срам, Оля!»: Бузова в крохотном платье бесстыдно раздвинула ноги на глазах ошарашенных людей, сверкнув прелестями

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру. Она старается всегда выглядеть безупречно. Этим летом артистка снова улетела в Африку на съемки. Даже там она предпочитает носить смелые наряды. Телеведущая поправилась, но не стесняется оголяться. При этом она возобновила тренировки. На этот раз звезда решила поделиться новыми кадрами со съемок.
На этот раз Ольга решила облачиться в белое мини-платье в стиле бэби-долл. Она пришла на речку в наряде с открытыми плечами. Телеведущая старалась быть грациозной. Но потом она села на стул в ожидании старта съемок. Бузова раздвинула ноги, не стесняясь народ. Она сверкнула своими прелестями. В этот момент ее засняли на камеру. Пикантное фото попало в Сеть.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Фотка бомба. Есть все таки у тебя плюс», – прокомментировала звезда кадр.
Люди решились дара речи. Были ошарашены и все, кто оказался рядом с Ольгой. В Сети осудили артистку за такую позу. «Нашла чем хвастаться», «Ой, полегче», «Вообще нет скромности», «Проветривает?», «Руками, надеюсь, прикрывает», «Это ужас», «Какой срам, Оля!» — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды