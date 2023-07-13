«Какой срам, Оля!»: Бузова в крохотном платье бесстыдно раздвинула ноги на глазах ошарашенных людей, сверкнув прелестями

На этот раз Ольга решила облачиться в белое мини-платье в стиле бэби-долл. Она пришла на речку в наряде с открытыми плечами. Телеведущая старалась быть грациозной. Но потом она села на стул в ожидании старта съемок. Бузова раздвинула ноги, не стесняясь народ. Она сверкнула своими прелестями. В этот момент ее засняли на камеру. Пикантное фото попало в Сеть.

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