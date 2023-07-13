Саша Савельева поделилась трогательным фото с подросшим сыном Кирилла Сафонова: засветила пухлые щечки

Саша Савельева. Фото: соцсети звезды

Певица засняла своего наследника Леона на пляже.

Саша Савельева уже больше 20 лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Однако после ухода из группы «Фабрика» певица стала реже давать концерты. Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. У пары растет сын Леон. Долгое время они не думали о детях, а потом роды прошли тяжело. Пара признавалась, что обожает малыша и хочет еще одного, если такой подарок сделает судьба. 

На этот раз супруги проводят время в Израиле. Они часто там отдыхают. У Сафонова там живут родные. В соцсети певица поделилась новыми фото. Она засняла сына, который бегал по пляжу. Артистка обычно прячет лицо наследника. Но на этот раз она позволила разглядеть его пухлые щечки, короткую стрижку и маленький носик. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Леон Сафонов. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что мальчик быстро растет. Некоторые посчитали, что он очень похож на папу. Напомним, что у Сафонова есть дочка Анастасия от прошлых отношений. Она уже построила свою семью и живет в США. 

Читайте также