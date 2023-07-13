Саша Савельева поделилась трогательным фото с подросшим сыном Кирилла Сафонова: засветила пухлые щечки

На этот раз супруги проводят время в Израиле. Они часто там отдыхают. У Сафонова там живут родные. В соцсети певица поделилась новыми фото. Она засняла сына, который бегал по пляжу. Артистка обычно прячет лицо наследника. Но на этот раз она позволила разглядеть его пухлые щечки, короткую стрижку и маленький носик.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».