Саша Савельева поделилась трогательным фото с подросшим сыном Кирилла Сафонова: засветила пухлые щечки

Саша Савельева уже больше 20 лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей. Однако после ухода из группы «Фабрика» певица стала реже давать концерты. Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. У пары растет сын Леон. Долгое время они не думали о детях, а потом роды прошли тяжело. Пара признавалась, что обожает малыша и хочет еще одного, если такой подарок сделает судьба.
На этот раз супруги проводят время в Израиле. Они часто там отдыхают. У Сафонова там живут родные. В соцсети певица поделилась новыми фото. Она засняла сына, который бегал по пляжу. Артистка обычно прячет лицо наследника. Но на этот раз она позволила разглядеть его пухлые щечки, короткую стрижку и маленький носик.
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Леон Сафонов. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что мальчик быстро растет. Некоторые посчитали, что он очень похож на папу. Напомним, что у Сафонова есть дочка Анастасия от прошлых отношений. Она уже построила свою семью и живет в США.