«Просто стал плоский! Пресс не качала полгода»: Боня задрала футболку, оголив впадинки на сочном теле — ахнули все

На этот раз Боня решила похвастаться тем, как ее фигура преобразилась. Она сняла видео в спальне. Телеведущая решила задрать футболку и оголить свой пресс. Она показала плоский живот с пикантными впадинками. Виктория заверила, что таким он стал всего за две недели с новым питанием.

«Вот во что превращается живот! Две недели прошло! Я его даже не могу выпятит. Он просто плоский стал! И это еще пресс не качала полгода», – заявила она.

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