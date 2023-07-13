«Просто стал плоский! Пресс не качала полгода»: Боня задрала футболку, оголив впадинки на сочном теле — ахнули все

Виктория Боня уже давно стала известной персоной. Она живет в Монако, где растит дочку Анджелину. Бывшая звезда «Дома-2» успела стать бизнесвумен. Она частая гостья на красных дорожках. Недавно светская львица рассталась с очередным бойфрендом. После этого она короткой подстриглась и начала худеть. Новые кадры звезды поразили фанатов.
На этот раз Боня решила похвастаться тем, как ее фигура преобразилась. Она сняла видео в спальне. Телеведущая решила задрать футболку и оголить свой пресс. Она показала плоский живот с пикантными впадинками. Виктория заверила, что таким он стал всего за две недели с новым питанием.
«Вот во что превращается живот! Две недели прошло! Я его даже не могу выпятит. Он просто плоский стал! И это еще пресс не качала полгода», – заявила она.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Боня. Многие отметили, что ее фигура стала идеальной. «Это впечатляет», «Просто мечта», «Какой красивый рельеф», «Ауф, как теперь уснуть?», «Ого, вот это формы», «Только питание? Не верится», «Живот поразительно хорош», — стали писать подписчики.