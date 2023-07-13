Равшана Куркова показала своего трехлетнего сына: боец джиу-джитсу, на голове копна кудрей — как одуванчик

Равшана Куркова уже много лет снимается в кино. Ее армия поклонников только растет. Актрису многие знают по сериалу «А у нас во дворе», а также в «Пищеблоке» и фильме «Чернобыль». Она следит за внешностью и остается в форме. При этом недавно артистка стала мамой во второй раз. Теперь она растит не только сына Гаспара, но и дочку, чье имя пока скрывает.
На этот раз Куркова решила показать своего подросшего наследника. Трехлетний Гаспар занимается джиу-джитсу. Актриса засняла его в специальном халате на площадке для боя. Он слегка улыбнулся, а на его голове были объемные кудряшки. Поклонники восхитились тем, как выглядит сын звезды. Многие отметили, что он очень похож на Куркову.
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Сын Равшаны Курковой. Фото: соцсети звезды
«Какая прелесть», «Этот мальчик просто чудо», «Какой одуванчик», «Быстро растет», «Мамин защитник», «Такой маленький боец», «Само очарование», «Гаспар прям может сниматься для глянца», — стали писать подписчики.