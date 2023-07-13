Равшана Куркова показала своего трехлетнего сына: боец джиу-джитсу, на голове копна кудрей — как одуванчик

На этот раз Куркова решила показать своего подросшего наследника. Трехлетний Гаспар занимается джиу-джитсу. Актриса засняла его в специальном халате на площадке для боя. Он слегка улыбнулся, а на его голове были объемные кудряшки. Поклонники восхитились тем, как выглядит сын звезды. Многие отметили, что он очень похож на Куркову.

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