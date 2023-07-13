Зепюр Брутян оттопырила свой упругий тыл: похвасталась, чем любуется Павел Прилучный

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. Ее многие видели в картинах «Последний аксель», «В клетке». Благодаря работе она встретила Павла Прилучного. Спустя два года после знакомства у них закрутился роман. Они сыграли свадьбе в недавно у пары родился сын Микаэль. Звезда находится в декретном отпуске, но муж не перестает ее баловать подарками и цветами.
На этот раз Брутян отправилась в спортзал. Она решила показать, как делает упражнения. Актриса решила накачать ягодицы. Она лежала на специальном тренажере, оттопырив пятую точку. Зепюр продемонстрировала округлые формы в трениках. Прилучный заснял ее с пикантного ракурса.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Брутян. Многие отметили, что она постройнела. «Ох, как повезло Пашке», «Какая красотка», «Вот это виды», «Прям орешек», «Тут есть чем любоваться», «Прям молодец! Знает, чем удержать мужчину», — стали писать подписчики.