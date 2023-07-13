Валя Карнавал в «драных» шортах оголила свои манкие бедра: игриво задрала ножку на пляже

На этот раз Валя решила показать, как прогуливалась по пляжу. Она облачилась в топ-бюстье, который натянула на упругую грудь, а также в рваные джинсовые шорты. Певица оголила свой плоский живот. Примечательно, что блогерша игриво задрала ножку, обнажив свои бедра в слишком откровенном разрезе. Карнавал красовалась в лучах солнца.

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