Валя Карнавал в «драных» шортах оголила свои манкие бедра: игриво задрала ножку на пляже

Валя Карнавал уже много лет выступает на публике. Ей удалось стать одной из самых известных персон в стране. Блогерша выпускает видео и песни. Она часто оказывается в центре внимания. Недавно артистка рассталась с женихом Сашей Стоуном. После этого она стала чаще выходить в свет и представать в смелых образах. На днях звезда отдохнула на мальдивах.
На этот раз Валя решила показать, как прогуливалась по пляжу. Она облачилась в топ-бюстье, который натянула на упругую грудь, а также в рваные джинсовые шорты. Певица оголила свой плоский живот. Примечательно, что блогерша игриво задрала ножку, обнажив свои бедра в слишком откровенном разрезе. Карнавал красовалась в лучах солнца.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены. Многие отметили, что Валя очень изменилась после того, как рассталась с женихом. «Ого, какая», «Штаны спадают», «Какая милашка», «Живот высок полностью», «Какой наряд! Все показала», «Бедра видно», «Какая цапелька», «Очень похудела», «Она другой стала буквально за пару месяцев», — стали писать подписчики.