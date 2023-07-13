Лера Кудрявцева в неоновом купальнике эффектно плюхнулась в бассейн: народ ахнул, увидев идеальные формы (видео)

На этот раз Кудрявцева решила поделиться редкими фото. Она показала свою фигуру. Телеведущая в неоновом купальнике с открытой спиной решила плюхнуться в бассейн. Блондинка блеснула точеной талией и упругими тылом. Она поплескалась в воде с подругой. Лера лишь на днях заверила, что поправилась. Однако видео сразило народ.

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