Лера Кудрявцева в неоновом купальнике эффектно плюхнулась в бассейн: народ ахнул, увидев идеальные формы (видео)

Лера Кудрявцева уже больше 30 лет работает на телевидении. Она продолжает вести передачи и концерты. Зачастую блондинка появляется на публике в ярких образах. Недавно она отпраздновала 52-летие. Сергей Лазарев заявил, что она неприлично хорошо выглядит. На днях звезда улетела в Болгарию с семьей. Она делится красочными кадрами с дочкой Марией.
На этот раз Кудрявцева решила поделиться редкими фото. Она показала свою фигуру. Телеведущая в неоновом купальнике с открытой спиной решила плюхнуться в бассейн. Блондинка блеснула точеной талией и упругими тылом. Она поплескалась в воде с подругой. Лера лишь на днях заверила, что поправилась. Однако видео сразило народ.
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Поклонники осыпали комплиментами Леру. Многие с трудом поверили, что она находится в такой идеальной форме. «Ого, вот это русалка», «Поправились? Просто шикарно выглядите», «Молодой муж снимал?», «Такая фигура! Прям завидую», «Ох, купальник привлек внимание», — стали писать подписчики.