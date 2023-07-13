«Мамино сердце трепещет»: Тодоренко в льняном платье с разрезом отметила первый день рождения младшего сына

Регина Тодоренко за последние несколько лет стала настоящей знаменитостью. Она ведет передачи, снимается в кино и зачастую появляется в развлекательных проектах. При этом артистка успела стать мамой двоих детей. Вместе с Владом Топаловым она растит сыновей: Михаила и Мирослава. Звезда рассказывала про свои необычные роды. Второго ребенка она родила за границей. 13 июля пара отметила его день рождения.
В честь этого события Тодоренко устроила праздник. Дом был украшен воздушными шарами. Она решила нарядить всех в стиле family look. Певица щегольнула в льняном платье сливочного цвета с разрезом. Все парни, включая Топалова были в рубашках и шортах. Супруги запечатлелись вместе с детьми.
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Регина Тодоренко и Влад Топалов с детьми. Фото: соцсети звезды
«1 год - done. Сыночек, первый твой год! Я веду дневник с первого твоего дня жизни. Ты столько всего успел сделать, научиться, достичь:
1. Съел землю из вазона;
2. Лизнул ботинок;
3. Кувыркнулся с кровати;
4. застрял в игрушечном домике;
5. набил шишку на лбу.
Мамино сердце трепещет. Мы любим тебя, малыш! Пусть будет все, как ты захочешь», – написала звезда.