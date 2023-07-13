«Мамино сердце трепещет»: Тодоренко в льняном платье с разрезом отметила первый день рождения младшего сына

В честь этого события Тодоренко устроила праздник. Дом был украшен воздушными шарами. Она решила нарядить всех в стиле family look. Певица щегольнула в льняном платье сливочного цвета с разрезом. Все парни, включая Топалова были в рубашках и шортах. Супруги запечатлелись вместе с детьми.

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