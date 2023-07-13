Наталья Рудова задрала футболку и показала, что скрывает под ней: соблазнительный вид

На этот раз Рудова решила снять домашнее видео. Она похвасталась новым нарядом. Актриса облачилась в юбку карго и футболку, которую задрала и завязала на узел. Блондинка оголила свой плоский живот. Она покрутилась перед зеркалом. Наталья осталась в восторге от образа.

«Я так мечтала о такой юбке, не знала, что мне пойдет! А это просто невероятно, посмотрите! Смотрите такая футболка с эффектом, словно тысячи плюшевых мишек вас обнимают», – заявила она.

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