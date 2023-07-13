Наталья Рудова задрала футболку и показала, что скрывает под ней: соблазнительный вид

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных персон в России. Поклонники знают ее по таким картинам, как «Татьянин день» и «Жизнь по вызову». В свои 39 лет она скрывает личную жизнь. При этом актриса держит себя в форме, носит смелые наряды и не перестает делится пикантными кадрами.
На этот раз Рудова решила снять домашнее видео. Она похвасталась новым нарядом. Актриса облачилась в юбку карго и футболку, которую задрала и завязала на узел. Блондинка оголила свой плоский живот. Она покрутилась перед зеркалом. Наталья осталась в восторге от образа.
«Я так мечтала о такой юбке, не знала, что мне пойдет! А это просто невероятно, посмотрите! Смотрите такая футболка с эффектом, словно тысячи плюшевых мишек вас обнимают», – заявила она.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудова. Многие отметили, что она обладает идеальными формами. «Когда даже в мешке будет идеальной», «Без лифчика снова?», «Какой красивый животик», «Ну прям девушка 18 лет», «Фигура не перестает восхищать», — стали писать подписчики.