Почти 2 тысячи рублей за вход: принц Уильям и Миддлтон открыли в Виндзорском парке детскую площадку, разозлив англичан

За вход в Adventure Play и нахождение на площадке в течение двух часов родителям придется выложить £12 (1400 рублей на данный момент. — Прим. ред.) за взрослого человека и £16 (около 1900 рублей) если ребенку от 2 лет до 15 лет. Для малышей до 2 лет вход бесплатный, но их обязательно должен сопровождать взрослый. Парк включает в себя несколько деревянных домиков и горки.

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Британцы были очень злы. Они подвергли критике членов королевской семьи, которые словно проигнорировали не лучшее финансовое положение, в котором сейчас находится страна. Инфляция в Великобритании достигла пика в октябре 2022 года — 11,1%, что явилось максимумом за 41 год. В апреле 2023 года инфляция снизилась до 8,7%.

Мама двоих детей Натали Мастерс заявила: «Извините, но £56 (6600 рублей) для моей семьи, двух взрослых и двух детей, за два часа в парке — это совершенно неприлично. Какая жалость». Об этом пишет New York Post.