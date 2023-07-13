40-летняя Бородина в тугом топике с разрезами выставила напоказ упругие полушария груди: сверкнула прелестями в Турции

На этот раз Бородина решила начать утро с посещения спортзала. Она предпочла облачиться в велосипедки и кроп-топ с разрезом. Телеведущая похвасталась точными формами. Она выставила напоказ свои пышные полушария груди. Ксения призналась, что не стала лакомиться хлебом накануне в ресторане, но решила устроить тренировку,

«У тети Ксюши есть сила воли», – отметила она.

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