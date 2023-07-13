40-летняя Бородина в тугом топике с разрезами выставила напоказ упругие полушария груди: сверкнула прелестями в Турции

Ксения Бородина уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести шоу «Дом-2». Телеведущая зачастую появляется на публике в смелых нарядах. В 40 лет она прикладывает усилия, чтобы оставаться в форме. Недавно Ксения улетела в Турцию. Она проводит время с подругами, посещая дорогие рестораны, загорая на элитном пляже в Бодруме.
На этот раз Бородина решила начать утро с посещения спортзала. Она предпочла облачиться в велосипедки и кроп-топ с разрезом. Телеведущая похвасталась точными формами. Она выставила напоказ свои пышные полушария груди. Ксения призналась, что не стала лакомиться хлебом накануне в ресторане, но решила устроить тренировку,
«У тети Ксюши есть сила воли», – отметила она.
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Поклонники заметили, что фигура Бородиной преобразилась. К слову, она призналась, что отдыхает с возлюбленным, но делает все, чтобы не светить его на фото и видео. «Отличная фигура», «Грудь почему-то становится только больше», «Талия такая узкая», «С таким декольте в Турции только парней цеплять», — стали писать в Сети.