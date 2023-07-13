Марина Юдашкина в струящемся платье в горох предстала с дочкой и внуками в Майами: малышка Агата на руках у мамы

Марина Юдашкина в мае пережила смерть мужа Валентина Юдашкина. Он много лет боролся с серьезной болезнью. Эта утрата стала ударом для его супруги и дочки Галины. Спустя 40 дней они признавались, что скучают по родному человеку. Летом вдова модельера и его наследница отправились в путешествие. Они проводят время в Майами.
На этот раз Марина поделилась новыми кадрами. Она отметилась в белом струящемся платье в горох. Светская львица подчеркнула свои точеные формы. Она улыбалась от счастья. Рядом была дочка в рубашке и шортах. Она взяла на руки маленькую внучку модельера Агату Ариеллу. А рядом стояли внуки Аркадий и Анатолий. Все были в светлых нарядах.
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Марина Юдашкина с дочкой и внуками. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что Марина похорошела. Другие поразились тому, как быстро выросли дети. «Марина, какое счастье», «Красивые, самые драгоценные моменты», «Ангелочки золотые», «Просто миленькие», «Стильные», «Прям классные, выглядят просто бесподобно», «Растут стремительно», — стали писать подписчики.