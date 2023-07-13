Марина Юдашкина в струящемся платье в горох предстала с дочкой и внуками в Майами: малышка Агата на руках у мамы

На этот раз Марина поделилась новыми кадрами. Она отметилась в белом струящемся платье в горох. Светская львица подчеркнула свои точеные формы. Она улыбалась от счастья. Рядом была дочка в рубашке и шортах. Она взяла на руки маленькую внучку модельера Агату Ариеллу. А рядом стояли внуки Аркадий и Анатолий. Все были в светлых нарядах.

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