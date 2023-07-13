Иван Краско не смог встать с кровати: подробности экстренной госпитализации

По словам Смородинова, причина госпитализации — последствия инсульта. Во время пребывания на даче 92-летний Иван Иванович почувствовал себя плохо — настолько, что не смог даже подняться с кровати.

«Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала. Врачи приехали, сказали, что могут быть последствия инсульта, а может быть, и сам инсульт. Пока ничего сказать не можем», — рассказал Вячеслав Смородинов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сейчас актер находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Петербурге. Директор артиста и все близкие ждут сообщений от врачей.

По материалам телеканала «360»