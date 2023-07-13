Ольга Бузова без макияжа попала в объектив камеры: под глазами патчи, платье спадает со «скромного» бюста

На этот раз Ольга решила показать, как выглядит по утрам. Она решила снять себя на камеру. Телеведущая была без макияжа. Платье оверсайз едва не соскользнуло с бюста. Она наклеила патчи под глаза и намотала полотенце на волосы. Примечательно, что Бузова похвасталась гладкой кожей. Она потом показала, как ее преображает макияж.

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