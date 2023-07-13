Ольга Бузова без макияжа попала в объектив камеры: под глазами патчи, платье спадает со «скромного» бюста

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. Артистка недавно снова улетела в Африку. Она проводит время на съемках нового сезона популярного проекта. Примечательно, что с собой телеведущая взяла множеств нарядов. Она поправилась, но пытается похудеть, устраивая тренировки.
На этот раз Ольга решила показать, как выглядит по утрам. Она решила снять себя на камеру. Телеведущая была без макияжа. Платье оверсайз едва не соскользнуло с бюста. Она наклеила патчи под глаза и намотала полотенце на волосы. Примечательно, что Бузова похвасталась гладкой кожей. Она потом показала, как ее преображает макияж.
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Поклонники отметили, что Ольга посвежела. Другие подвергли критике ее пышные брюки. «Совсем другая», «Что за мешок надела?», «Вид стал свежее», «Брови портят весь вид», «Умылась и другой человек», «Наряд насмешил», «Патчи на пол-лица», «Постарела», — стали писать подписчики.