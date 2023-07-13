92-летний Иван Краско экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге

Иван Краско в последнее время часто жаловался на здоровье. 13 июля стало известно, что он попал в больницу. Актера экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге. Его доставили в одном из профильных кардиологических центров города. Отмечается, что врачи обнаружили у 92-летнего артиста неблагоприятные последствия инсульта. Он находится под наблюдением медиков.
Журналистам стало известно, что Краско почувствовал резкое недомогание около полудня. Народному артисту России вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи решили, что необходима оспитализация. Об этом сообщает портал 78.ru.
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Напомним, что Иван Иванович уже был в больнице в 2023 году. В прошлый раз он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт.