92-летний Иван Краско экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге

Журналистам стало известно, что Краско почувствовал резкое недомогание около полудня. Народному артисту России вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи решили, что необходима оспитализация. Об этом сообщает портал 78.ru.

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Напомним, что Иван Иванович уже был в больнице в 2023 году. В прошлый раз он находился в Елизаветинской больнице с 6 по 19 января с подтвердившимся подозрением на инсульт.