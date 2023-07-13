Тайное прибытие Юрия Антонова в Витебск: никто не ожидал

В Витебске открывается Международный фестиваль, и сегодня утром стало известно, что в город приехал Юрий Антонов, участие которого в фестивале не было заявлено – это станет сюрпризом длят зрителей. Машину за артистом подали непосредственно к вагону, в котором он прибыл.

Встречающие отметили, что Юрий Михайлович выглядит хорошо, невзирая на долгую дорогу и необходимость рано проснуться. Предполагается, что Антонов согласился участвовать в программе фестиваля буквально в последний момент – именно поэтому его и нет в заявке.

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Юрий Антонов поздоровался с приехавшими его встретить и выразил благодарность устроителям фестиваля, сообщает издание «МК». Этим же поездом прибыл и Александр Маршал, а также Александр Серов и Ангелина Вовк.