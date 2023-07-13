Умерла актриса сериала «Каменская»

В четверг, 13 июля, стало известно о смерти актрисы популярного сериала «Каменская» Ларисы Маршаловой. Артистка была молодая, ей было всего 44 года.

«Она была добра и великодушна. В ней не было зависти и неприязни. И это мягкое женское естество реализовывалось и в кадре, и на сцене», – заявили ее коллеги.

О причинах смерти пока ничего неизвестно.

Редакция Teleprogramma.pro выражает искренние соболезнования родным и близким артистки.

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