Саша Савельева в мини-бикини плюхнулась в воду, блеснув своими манкими округлостями: «бугры страсти» во всей красе

На этот раз Савельева решила поделиться редкими фото. Она показала, как отдыхает на курорте. По словам певицы, это стало уже семейной традицией. Она предстала в мини-бикини. Артистка плюхнулась в воду. Она решила блеснуть своими манкими формами. Саша показала свое роскошное декольте. Она покрылась каплями воды.

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