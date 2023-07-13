Саша Савельева в мини-бикини плюхнулась в воду, блеснув своими манкими округлостями: «бугры страсти» во всей красе

Саша Савельева уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной благодаря шоу «Фабрика». Много лет певица выступала с группой «Фабрика», а после рождения сына Леона она предпочла начать сольную карьеру. Во всем ей помогает муж Кирилл Сафонов. Пара все больше времени проводит в Израиле. Этим летом они отдыхают на Мертвом море.
На этот раз Савельева решила поделиться редкими фото. Она показала, как отдыхает на курорте. По словам певицы, это стало уже семейной традицией. Она предстала в мини-бикини. Артистка плюхнулась в воду. Она решила блеснуть своими манкими формами. Саша показала свое роскошное декольте. Она покрылась каплями воды.
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Саша Савельева. Фото: соцсети звезды
На этот раз Сашу осыпали комплиментами. Многие отметили, что она находится в идеальной форме. «Ого, какая русалка», «Просто бесподобная», «Формы заставляют завидовать», «Фигурка точеная», «Ну очень привлекательная», «Словно вообще не стареет», «Классные формы», — стали писать подписчики.