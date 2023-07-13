Певица Максим сделала признание из клиники: на концерте в Сочи была пьяна, лечится уже давно

Певица Максим (МакSим) нашла в себе силы признаться перед поклонниками в алкогольной зависимости. Для своих поклонников в соцсетях она записала видеообращение из клиники, где рассказала, как сейчас у нее обстоят дела.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По словам Максим, в реабилитационном центре она находится уже давно и сейчас осознает, что страдает зависимостью. Знаменитость не скрыла, что мечтает избавиться от нее, поскольку она портит ее жизнь.

«Я пришла к тому, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Поэтому я сейчас нахожусь в клинике», — заявила Максим.

Как объяснила артистка, она является очень впечатлительным человеком и все принимает слишком близко к сердцу. Алкоголем она пыталась улучшить свое душевное состояние, но сделала только хуже.

Максим вспомнила нашумевший концерт в Сочи, во время которого ее речь была несвязной, а поведение странным. Звезда тогда покинула сцену. Певица не скрыла, что в тот раз она была в алкогольном опьянении.