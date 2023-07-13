Гуф скоро станет холостяком: жена рэпера подала на развод

На днях жена рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, подала заявление на развод. Юлия Королева продержалась в браке с исполнителем менее 2-х лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Семейную жизнь модели и рэпера нельзя было назвать идеальной. Пара то и дело выясняла отношения. Юлия часто жаловалась на неадекватные выходки со стороны звездного супруга.

Однако до недавнего времени молодые люди стремились все наладить. Но, похоже, терпению модели пришел конец.

Известно, что суд назначил беседу на 27 июля. Далее супругам дадут время на размышление, как это обычно бывает.

Поэтому шанс на примирение сторон все еще есть. Ведь их связывает не только штамп в паспорте, но и общая дочь Тина.

Источник: Telegram-канал Super.ru