Нугуманова пришла в спортзал с откровенным декольте: себе не изменяет

Вернувшись из отпуска, фигуристка Елизавета Нугуманова поспешила вернуться к тренировкам в спортзале. Красотка дополнительно занимается танцами, поэтому периодически подписчики видят в ее соцсетях занятия на паркете. В этот раз звезда спорта ограничилась селфи, продемонстрировав свой тренировочный прикид.

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Не изменяя себе, Нугуманова облачилась в топ с глубоким вырезом, подчеркнувшим ее внушительный бюст. Легинсы фигуристка выбрала ярко-красного цвета, обтянув ими свои подтянутые бедра.