Эвджен в бикини блеснула формами перед Озчивитом: свидание на яхте

Актер Бурак Озчивит продолжает активно сниматься в турецких сериалах, пока его возлюбленная Фахрийе Эвджен занимается воспитанием детей. Их у пары двое – 4-летний Каран и шестимесячный Керем. Звезды души не чают в сыновьях, но иногда стараются отдыхать от родительства и выбираться на свидания, чтобы провести время наедине.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На этот раз Эвджен и Озчивит отправились на морскую прогулку на яхте. Красавица Фахрийе решила запечатлеть этот момент на память и позировала с мужем на селфи. Звезда была в бикини и блеснула формами не только перед мужем, но и показалась своей многомиллионной аудитории. Актриса быстро восстановилась после родов и теперь обладает точеной фигурой.