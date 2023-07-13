Рудова показала декольте нараспашку: хлипкий узелок развязался - белья под платьем не оказалось

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова частенько эпатирует публику откровенными нарядами. Блондинка обладает сочными формами, при виде которых фанаты тают, осыпая любимицу комплиментами.

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На днях звезда отмечала день Ивана Купалы и вместе с подругами устраивала вечеринку. Как прошло мероприятие, актриса показала подписчикам в соцсетях. Сама красотка не сделала исключения и предпочла довольно пикантный наряд – кукольное платье с открытыми плечами и глубоким вырезом в зоне декольте. Причем, ниточка, удерживающая наряд на груди, развязалась, и стало видно, что Наталья не носит нижнее белье.