Легла на пол, раздвинула ноги: Загитова с резинкой на бедрах предстала перед людьми

Фигуристка Алина Загитова давно поставила карьеру на паузу, но тренироваться не перестала. Спортсменка регулярно посещает зал, и чтобы было веселее, берет с собой сестру, подругу или мобильный телефон – снимает контент для соцсетей.

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На этот раз чемпионка показала тренировку на ноги. Расположившись на полу, она натянула резинку на бедра и стала выполнять упражнение – раздвигать ноги, напрягая мышцы и преодолевая сопротивление инвентаря. В этой позе ее и запечатлела камера, снимок Алина решила показать людям в Сети.