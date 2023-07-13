Отверженный Ургант подразнил россиян своим дорогущим отдыхом в Исландии

Шоумен Иван Ургант, лишившийся заработка на телевидении, пытался зарабатывать деньги пением как Гриша Ургант, затем ушел в IT и в Интернете рекламировал курсы онлайн-школ. Видимо, не пошло, и он махнул в Исландию отдыхать.

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Из Рейкьявика Ургант вышел на связь, причем, после длительного затишья - видимо, шоумену так хотелось щегольнуть своим отдыхом в дорогой стране, что он прервал привычное молчание и даже спел переделанный на свой манер припев из песни мушкетеров.

«Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, занесло, неужто вам Рейкьявик по карману? Потра-потра-потратили мы 48 тыщ», - спел хвастливо Ургант.

В какой именно валюте Ургант потратил многие тысячи, он не уточнил. Учитывая, что телеведущий катается на лошади в европейской стране, речь идет о евро.