Волочкова в прозрачной сорочке оголила чресла: рандеву в исподнем

Анастасия Волочкова любит привлекать внимание поклонников к своей личной жизни. В настоящее время артистка интригует заявлениями о связи с Прохором Шаляпиным и предстоящей свадьбе. Но дальше разговоров дела пока не продвигаются. И вот уже балерина показывает себя перед рандеву – в прозрачной сорочке с кружевами звезда сидит в ожидании гостя.

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Кого именно выжидает Волочкова, она не сообщила. Стол накрыт на две персоны, и речь идет явно о свидании при свечах. Фолловеры замерли в ожидании и теперь гадают – как скоро Анастасия представит своего нового избранника либо официально объявит о романе с Шаляпиным?