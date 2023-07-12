Зепюр Брутян взяла на ручки маленького сына Павла Прилучного: с нежностью сдвинула шаль, показав крохотные ножки

На этот раз Брутян провела целый день в делах. Она хочет вернуться к работе в конце лета, поэтому активно пытается вернуться в форму. Также актриса готовит и занимается домашними делам, но вечером она запечатлелась с малышом на руках. Зепюр взяла сына, укатанного в шаль. Она задрала ткань и показала его крохотные ножки.

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