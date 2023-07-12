Зепюр Брутян взяла на ручки маленького сына Павла Прилучного: с нежностью сдвинула шаль, показав крохотные ножки

Зепюр Брутян уже давно снимается в кино. Благодаря сериалу «В клетке» она познакомилась с Павлом Прилучным. Тогда он был женат, но спустя два года после развода они снова встретились. Артист женился на молодой коллеге. А недавно у них родился сын Микаэль. Теперь звезда сериала «Мажор» осыпает подарками супругу и устраивает романтичные свидания.
На этот раз Брутян провела целый день в делах. Она хочет вернуться к работе в конце лета, поэтому активно пытается вернуться в форму. Также актриса готовит и занимается домашними делам, но вечером она запечатлелась с малышом на руках. Зепюр взяла сына, укатанного в шаль. Она задрала ткань и показала его крохотные ножки.
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Поклонники восхитились редкими кадрами. Многие ждут, когда пара покажет лицо наследника. Брутян признавалась, что хочет его покрестить. Напомним, что у Прилучного от первой жены Агаты Муцениеце есть двое детей: сын Тимофея и дочка Мия.